شكرا لقرائتكم خبر عن «البيئة» تستجيب لشكاوى أهالي «15 مايو» ضد شركة «المخلفات الطبية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استجابة للشكاوى الواردة من سكان مدينة 15 مايو، أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، توجيهاتها بسرعة تشكيل لجنة من شأنها فحص الشكاوى الواردة التي تفيد بتضرر أهالي المنطقة من روائح كريهة رغم الإجراءات التي تم اتخاذها حيال شركة التخلص من المخلفات الخطرة الطبية الواقعة بنطاق المدينة والتي انتهت بتوقفها عن العمل منذ ما يقرب من أسبوعين.

وقررت اللجنة، بعد سلسلة من الإجراءات تم خلالها الاجتماع مع رئيس مجلس إدارة الشركة، اتخاذ عدة خطوات: أولا وضع خطة إصحاح بيئي جادة للمصنع الموجود بمدينة 15 مايو كحل مؤقت قصير المدى، حيث تقدمت الشركة بخطة إصحاح بيئي تبين عدم جديتها من خلال التفتيش المستمر وبناء عليه تم التنسيق مع وزارة الصحة كجهة إدارية مسؤولة عن التراخيص لتقوم من خلال متابعتها للموقف بإعطاء مهلة للشركة ينفذ خلالها خطة الإصحاح، وفور انتهاء المهلة قامت وزارة الصحة بوقف الترخيص لعدم الجدية.

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ثانيا: قامت اللجنة باتخاذ قرار بنقل المحارق بشكل تام كحل دائم قد يستغرق المزيد من الوقت إلى منطقة بديلة، وذلك بالتنسيق مع المحافظة لتخصيص قطعة أرض وتم بالفعل نقل محرقتين وتبقى محرقة واحدة جاري نقلها خارج المدينة.

وتواصل وزارة البيئة اتخاذ كافة الاجراءات التي من شأنها حل هذه المشكلة ويجري حاليا تشكيل لجنة من الجهات المختصة للوقوف على سبب الرائحة التي يشتكي منها المواطنين رغم توقف المصنع.

ونفت الوزارة صحة ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي من أن صاحب الشركة سبق له رئاسة جهاز شؤون البيئة ولا يتم سؤاله.