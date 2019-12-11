شكرا لقرائتكم خبر عن استقبال 25 ألف سيدة ضمن مبادرة «دعم صحة المرأة» في بني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محمد هانئ غنيم، محافظ بني سويف، استقبال 25 ألف و310 سيدة وفتاة على مدار الـ4 أيام الماضية ضمن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية بالمحافظة.

وأكد المحافظ، في تصريحات، الأربعاء، انتظام سير العمل في المبادرة الرئاسية التي انطلقت، السبت الماضي، في 144 وحدة وصحية بمختلف مراكز المحافظة، والتي تم تجهيزها بأجهزة الكشف والأشعة، ويشرف على تنفيذها 147 فريق طبي مكون من الأطباء والتمريض لاستقبال السيدات، حيث يتم الكشف الكامل عن الأمراض التي قد تصيب المرأة بداية من سوء التغذية ومشاكل البلوغ والحمل، إضافة إلى الكشف عن سرطان الثدي في المراحل المبكرة.