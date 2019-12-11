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السيسي يلتقي رئيس النيجر على هامش منتدى السلام في أسوان

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محسن سميكة 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئايسة الجمهوربة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي التقى رئيس النيجر، محمد إيسوفو، الأربعاء، على هامش أعمال الدورة الأولى لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة.

وتقدم الرئيس السيسي بتعازيه لرئيس النيجر على ضحايا الحادث الإرهابي الذي استهدف أحد معسكرات جيش بالبلاد.

فيما أوضح الرئيس «إيسوفو» التحديات الأمنية المتزايدة التي يفرضها الوضع في إقليم الساحل بسبب انتشار الجماعات الإرهابية وزيادة أعداد أفرادها، إضافة إلى الدعم الخارجي الذي يتلقونه، وهو الأمر الذي يستوجب تكاتف المجتمع الدولي لمجابهة هذا الخطر المتنامي.

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