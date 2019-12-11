شكرا لقرائتكم خبر عن مشاركون بـ«منتدى تعزيز السلم» بأبوظبي: ميثاق حلف الفضول «شامل وتاريخي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المشاركون في فعاليات الملتقى السادس لمنتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة، والذي يعقد في العاصمة الإمارتية أبوظبي، تحت رعاية الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتى، تحت عنوان «دور الأديان في تعزيز التسامح..من الإمكان إلى الإلزام»، خلال اجتماعاتهم، الأربعاء، على ضرورة نشر التسامح والتعايش السلمى بين جميع البشر بغض النظر عن أديانهم ومعتقداتهم، فإن احترام دين الآخر في جوهره هو احترام لكرامة الإنسان ويظهر ذلك في حماية الرموز والمقدسات الدينية والتعاون على القيم المشتركة لتحقيق الخير للانسانية جمعاء.

وأوضح عدد من القيادات الدينية، خلال مشاركتهم في فعاليات المنتدى، أن ميثاق حلف الفضول الجديد الذي أصدره المنتدى يشكل انتقالا بالبشرية جمعاء نحو إنهاء الخطاب القائم على الصراع الديني أو العرقي، ويمهد لتشكيل حلف قوي من أولي بقية، للدفاع عن السلم والسلام في العالم، مضيفين أن السياق الدولي المعاصر يفرض مأسسة هذا الحلف، ووضع ميثاق له، يعمل على نقل الحرية الدينية وعلاقات التّعاون وقيم التسامح من مجرّد الإمكان إلى درجة الالتزام الأخلاقي والإلزام القانوني، وبخاصّة فيما يتعلق بحماية دور العبادة التي أصبح الاعتداء عليها يهدد حرية الدين في أنحاء كثيرة من العالم.

وأشاروا إلى ضرورة نشر التسامح والإيمان بأن ديانات العائلة الإبراهيمية تراثاً عقدياً وأخلاقياً مشتركاً ومتمايزاً في ذات الوقت، وكلها تثمن القيم الإنسانية التي تشترط السلام والاحترام المتبادل والتسامح من أجل الازدهار، وأن التعاون والتنسيق بين الناس من كل الأديان والمعتقدات جدير بأن يُوَطّد دعائم السلم في العالم.

وقال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن التوقيع على ميثاق حلف الفضول الجديد حدث تاريخي، مضيفا: «أي شيء يحقق السلام والازدهار في العالم هو دائما يأتي من دوافع دينية، واليوم تحتاج البشرية إلى الكفاح الجماعي من أجل العدالة، وهذه لحظه مهمة في تاريخ البشرية».

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من جهته، أشار الدكتور كينت هيل، المدير التنفيذي لمعهد الحرية الدينية في الولايات الأمريكية، إلى أن الميثاق يجب أن يكون جزءا من الحياة اليومية، مضيفا: «علينا أن نسأل أنفسنا وبعضنا البعض عما هو في هذا الميثاق، ما لم نقوم بتجسيد مبادئ الميثاق في المناهج الدراسية ووسائل الإعلام فلن تكون له فائدة».

وعبر الدكتور محمد السنوسي، مدير الأمانة العامة لشبكه صناع المشروعات الدينية بالولايات المتحدة الأمريكية، عن تفائله بشأن الميثاق لأنه «شامل» قائلا: «لم يكن الطريق أمام إعلان مراكش في عام 2016 سهلا ولكنه بني الأساس لتحالف الفضول الجديد حيث أن العالم يواجه العديد من القضايا، مثل العنف والفقر والافتقار والأمية، حيث نعتبر حلف الفضول الجديد وثيقة تساعد على المساهمة في حل هذه المشاكل».

ومن جانبه، أكد الكاردينال جون اونايكان، رئيس أساقفة ابوجا بنيجيريا، أن الميثاق فرصة لتحقيق السلام والقضاء على الانقسامات نهائيا، مضيفا أن «هناك حاجة إلى تغيير جذري إذا أردنا البقاء».

وقال الحاخام دافيد روزن، المدير الدولي للشؤون الدينية باللجنة اليهودية الأمريكية في المملكة المتحدة، إنه سعيد للعثور على تجمع للقادة المسلمين والمسيحيين يبدون رغبتهم الحقيقية في معرفه بعضهم البعض، مضيفا: «الميثاق يجسد التنمية التي تحدث داخل المجتمع، وهو يعكس شيئا عميقا حدث، نحن لسنا هنا لأنه ليس لدينا خيار سوى لأننا اخترنا ان نحترم بعضنا بعضا».

وذكر الشيخ مصطفى سيريتش، المفتي السابق للبوسنة، أن نية الميثاق بسيطة وهي «السلام والأمن» في العالم، مضيفا: «علينا أن نحفظ هذا الميثاق مثل الكتب السماوية». فيما أكد محمد ماجد، إمام مركز آدم بواشنطن، أن الميثاق سيساعد المسلمين الأمريكيين على بناء علاقات مع زملائهم المواطنين على أساس المبادئ التسعة، قائلا إن الميثاق الجديد سيحتاج إلى «التزام جديد» من الناس لتحسين العلاقات مع جيرانهم.

فعاليات الملتقى السادس لــ«منتدى تعزيز السلم فى المجتمعات المسلمة» بأبو ظبي

فعاليات الملتقى السادس لــ«منتدى تعزيز السلم فى المجتمعات المسلمة» بأبو ظبي

فعاليات الملتقى السادس لــ«منتدى تعزيز السلم فى المجتمعات المسلمة» بأبو ظبي