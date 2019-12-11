شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يترأس اجتماع المخطط الاستراتيجي العام لمدينة بورفؤاد لعام 2032 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، اجتماع عرض المخطط الاستراتيجى العام لمدينة بورفؤاد لعام ٢٠٣٢، وذلك بحضور اللواء يوسف الشاهد السكرتير العام لمحافظة بورسعيد، وممثلى الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، ومحمد عبده رئيس مدينة بورفؤاد، وإدارات التخطيط العمرانى والمساحة والأملاك بالمحافظة.

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وخلال الاجتماع، واستمع اللواء عادل الغضبان إلى شرح تفصيلى عن الخطوط العريضة والشكل العام للمخطط الاستراتيجى، والمحددات الرئيسية للرؤية المستقبلية للمخطط والذى يتضمن المشروعات الخدمية والسياحية والترفيهية والتعليمية بما يتناسب مع مدينة بورفؤاد، وبما يساهم في التكامل والتداخل بين مختلف المشروعات الخدمية والتنموية المقدمة داخل مدينة بورفؤاد.

وأكد المحافظ أن الرؤية المستقبلية للمخطط الاستراتيجى لمدينة بورفؤاد لابد وأن تساهم في الحفاظ على الطابع المميز والحضارى للمدينة والاستفادة من الطبيعة الخاصة بمدينة بورفؤاد في تحقيق مجتمعات خدمية وتنموية متكاملة وتجعل منها منطقة جذب وحضارة، لافتا إلى أهمية مراعاة تكثيف الأنشطة السياحية والترفيهية والملاحية هذا إلى المجتمعات السكنية والتعليمية والتجارية والخدمية والتنموية، بما يحافظ على الشكل الجمالى والطابع الحضارى المميز للمدينة.

كما شاهد المحافظ نماذج للمشروعات الموجودة بالمخطط الاستراتيجى في مختلف المجالات، مؤكدا على موافقته للمخطط الاستراتيجى المقترح من جانب الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، مشيدا برؤيتهم المستقبلية الفعالة والتى تتناسب مع طبيعة مدينة بورفؤاد وكيفية استغلالها بالشكل الأمثل.