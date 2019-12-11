شكرا لقرائتكم خبر عن حملة مفاجئة تكتشف تماثيل داخل مركز للغسيل الكلوي ببني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اكتشفت حملة من إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة في بني سويف، الأربعاء، عددًا من التماثيل التي يُشتبه في أثريتها داخل مركز طبي خاص للغسيل الكلوي بمركز الفشن جنوب بني سويف.

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وفاجأت حملة من إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة في بني سويف، تحت إشراف الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة، والدكتور أحمد بغدادي، مدير إدارة العلاجي بالمديرية، والدكتور بسام رونز، مدير إدارة العلاج الحر بالمديرية، عددا من المنشآت الطبية الخاصة، اليوم الأربعاء، داخل مركز ومدينة الفشن، لمتابعة مدى التزام تلك المنشآت بتعليمات التشغيل والتراخيص، وتطبيق اشتراطات مكافحة العدوى.

وخلال مفاجأة الحملة لمركز طبي خاص للغسيل الكلوي، عُثر على قطع وثماثيل يُشتبه في أثريتها داخل إحدى غرف المركز بعد محاولة من أحد أفراد الحملة فتح الغرفة قبل أن يتم تحرير مذكرة بالواقعة.

من جانبه، قال الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، إنه في إطار تعليمات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، والدكتور هاني عبدالجابر، محافظ بني سويف، بتكثيف أعمال المتابعة والإشراف على المراكز الطبية الخاصة بزمام المحافظة، وأثناء إحدى الحملات المفاجئة لفريق من إدارة العلاج الحر بالمديرية لمركز غسيل كلوي خاص، وخلال التفتيش وبسؤال ممرضة المركز في ظل عدم تواجد المدير عن مخازن ومستلزمات الغسيل، وبفتح إحدى الغرف فوجئت الحملة بعدد من التماثيل واللوحات التي يشتبه في أثريتها، مضيفا: «تواصلنا مع شرطة النجدة والمباحث بمديرية الأمن للتوجه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة».

حملة مفاجئة من مديرية الصحة تكتشف وجود تماثيل ولوحات يشتبه في أثريتها داخل مركز خاص للغسيل الكلوي في بني سويف

حملة مفاجئة من مديرية الصحة تكتشف وجود تماثيل ولوحات يشتبه في أثريتها داخل مركز خاص للغسيل الكلوي في بني سويف

حملة مفاجئة من مديرية الصحة تكتشف وجود تماثيل ولوحات يشتبه في أثريتها داخل مركز خاص للغسيل الكلوي في بني سويف

حملة مفاجئة من مديرية الصحة تكتشف وجود تماثيل ولوحات يشتبه في أثريتها داخل مركز خاص للغسيل الكلوي في بني سويف

حملة مفاجئة من مديرية الصحة تكتشف وجود تماثيل ولوحات يشتبه في أثريتها داخل مركز خاص للغسيل الكلوي في بني سويف

حملة مفاجئة من مديرية الصحة تكتشف وجود تماثيل ولوحات يشتبه في أثريتها داخل مركز خاص للغسيل الكلوي في بني سويف