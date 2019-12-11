شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة «ميسترال».. القوات البحرية تنفذ أنشطة تدريبية في البحر المتوسط (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذت القوات البحرية المصرية عددا من الأنشطة القتالية ذات النوعية الاحترافية والتى تهدف إلى فرض السيطرة البحرية على المناطق الاقتصادية بالبحر وتأمين الأهداف الحيوية في المياه العميقة، وذلك في إطار تنفيذ الخطة السنوية للتدريب القتالى للقوات المسلحة.

ونفذ تشكيل بحري قتالي يتكون من وحدات بحرية ذات تنوع قتالى وعلى رأسها احدى حاملات المروحيات طراز «ميسترال» ومجموعتها القتالية عدد من الانشطة القتالية والتدريبية بمسرح عمليات البحر المتوسط، وتضمنت تلك الأنشطه قيام إحدى الغواصات المصرية بإطلاق صاروخ مكبسل عمق سطح طراز «هاربون» وهو صاروخ مضاد للسفن ويصل مداه إلى أكثر من 130 كم.

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وأكدت نجاح عملية اطلاق الصاروخ «عمق سطح» من الغواصة بعمق البحر مدي الاحترافية التي وصل إليها رجال القوات البحرية المصرية وأطقم الوحدات والتشكيلات المقاتلة، وقد ظهر ذلك من خلال قدراتهم على التعامل مع احدث التكنولوجيات والانظمة العسكرية الحديثة بدقة وكفاءة عالية لتحقيق الأمن البحري وتأمين المصالح الاقتصادية لمصر في المياه العميقة.

تأتى تلك التدريبات تنفيذاً لاستراتيجية عسكرية مصرية تهدف إلى تطوير القدرة على مواجهة التحديات والمخاطر التي تشهدها المنطقة، وحضر مرحلة الأنشطة الختامية الفريق أحمد خالد، قائد القوات البحرية.