شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية تستضيف جولة مشاورات سياسية بين مصر وقبرص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى إطار مساعى تعزيز العلاقات المصرية القبرصية، استضافت وزارة الخارجية، يوم أمس الثلاثاء، جولة مشاورات سياسية بين البلديّن برئاسة السفير د. بدر عبد العاطي مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، السكرتير الدائم لوزارة الخارجية القبرصية تاسوس تزينويس وبمشاركة عدد من مساعدى ونواب مساعدى وزير الخارجية للشئون الاقتصادية والأوروبية ومياه النيل وليبيا.

وتطرقت المشاورات إلى كافة موضوعات التعاون الثنائي بين البلدين وأوجه التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان، وكذلك القضايا المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأكد السفير عبد العاطي على الإرادة السياسية الجادة لدى قيادتى البلدين لمزيد من تطوير العلاقات بين البلدين فى كافة المجالات بما يخدم مصالح الشعبين، لاسيما موضوعات الاستثمار والتجارة والسياحة.

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كما تم تناول التعاون بين البلدين في مجال الطاقة واستغلال الفرص المتاحة فى ضوء دور مصر المتميز على خريطة الطاقة العالمية والجهود التي تبذلها الدولة لتحوّل مصر إلى مركز إقليمى للطاقة فى أعقاب اكتشافات الغاز الأخيرة في شرق المتوسط، وتوقيع اتفاقية مد أنابيب غاز بين قبرص والمستودعات المصرية، فضلاً عن التوقيع على الاتفاق الإطارى للربط الكهربائى بين مصر وقبرص فى مايو 2019، وما يمثله ذلك من أهمية كبرى فى الربط بين القارتين الإفريقية والأوروبية.

وتناولت المباحثات أيضاً عدداً من القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين، وفي مقدمتها الأزمة الليبية، وموضوعات مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية واللاجئين والجهود المصرية المكثفة في هذين المجالين مما أسفر عن تفكيك البنية التحتية للإرهاب، ومنع خروج أي مركب يحمل مهاجرين غير شرعيين من الموانئ المصرية منذ سبتمبر 2016.

كما تم خلال المباحثات إعادة التأكيد على دعم قبرص لمصر داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبى، ودعم مصر للجهود القبرصية للتوصل لتسوية عادلة للمسألة القبرصية.