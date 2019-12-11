شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلامى السعودى حمود الرويس: مصر قلب الأمة ولا تتأثر بشائعات قنوات الإخوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم مركز النيل للإعلام بالزقازيق، ندوة توعوية حول دور الإعلام في محاربة الشائعات، حاضر فيها الإعلامية الدكتورة حياة عبدون، والإعلامى السعودى حمود الرويسى، ذلك بحضور اخصائيو الصحافة والإعلام بمديرية التربية والتعليم، ومديرية الشباب والرياضة وديوان عام محافظة الشرقية، والإسكان والصحة والمحليات.

وقالت الإعلامية حياة عبدون، أن الشائعات تمثل تهديدا صريحا على الأمن القومى المصرى لذا وجب علينا وضع خطة لتحجيم تلك الفوضى الخلاقة حتى لا يتزعزع أمن الوطن العربى بالكامل.

ومن جانبه، قال الإعلامى السعودى حمود الرويس، أن مصر تمثل قلب العالم العربى ولا تتأثر أبدا بأية شائعات مغرضه تطلقها منابر إعلام الإخوان المغرض، وفى خلال عام استطاعت مصر أن تجمع الاشقاء العرب 21 دوله عربيه على مائده واحده تقودها مصر بزعامة، متابعًا: "كما هى دائما على مر التاريخ، واستطاعت مصر بعد 2013 تحديدا أن تتعافى سياسيا وأمنيا واقتصاديا فارضة على العالم احترامها، المؤسسة العسكرية المصرية هى سبب ثبات الدولة المصرية، فالجميع يستشعر بارتياح واطمئنان عندما يتأمل وجود الجيش المصرى، وكنت متواجدا فى مركز فاقوس وقت الثورة 2011 وعيشت لحظات خوف وقلق مثل معظم المصريين كنت أوقف حارس على سيارتى وبمجرد ما نزل الجيش المصرى للشارع شعرت بالطمأنينة والارتياح والأمان"، مشيرا إلى أن مصر قوة اقتصادية لا يستهان بها ودخلت السباق النووى والسباق التكنولوجى، عندما اضطربت الأحوال فى العراق احتضنتهم مصر وكذلك سوريا واليمن والسودان، فمصر هى قلب الوطن العربى الحاضن للشعوب العربية.

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وأكدت شيرين أبوسمرة، أخصائى الإعلام بالمركز، على أهداف مناقشة دور الإعلام والمواطن فى مواجهة الشائعات واختيار مناسب لنوعية الضيوف المحاضرين واستهداف فئات مختلفة من الجمهور، كما ألقت كلمة الهيئة العامة للاستعلامات أنعام محمود مديرة المركز مرحبة بالضيوف .