شكرا لقرائتكم خبر عن 16 معلومة لحجز الشروط الخاصة بالوحدات الصناعية بالمنطقة الاستثمارية ببنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم ”الخليج 365”، أبرز المعلومات حول طرح الحجز بالمنطقة الاستثمارية بعزبة نجيب بالقليوبية، بعدما أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، طرح كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بطرح 147 وحدات صناعية كاملة التشطيب والمرافق بالمنطقة الاستثمارية بمدينة بنها بالقليوبية، وحتى 26 ديسمبر الجاري.

وجاءت المعلومات حول المنطقة الاستثمارية بعزبة نجيب ببنها على النحو التالي:

1- يبلغ إجمالى عدد الوحدات بمشروع المنطقة الاستثمارية بمدينة بنها 147 وحدة، و6 ثلاجات و18 مخزنا، و16 منفذ بيع.

2- تتراوح مساحات الوحدات الصناعية بين 240 و360 مترا مربعا للمشروع الواحد، كاملة التشطيب بالمرافق "كهرباء، ومياه، وصرف صحي".

3- إتاحة إنشاء دور ميزانين داخل الوحدة وفقا للمواصفات المحددة من الهيئة، وتتراوح الارتفاعات داخل الوحدة بين 7 إلى 13 مترا.

4- كراسة الشروط والمواصفات متاحة بمكتب إدارة المناطق الاستثمارية بمركز خدمات المستثمرين بشارع صلاح سالم أو مقر المنطقة الاستثمارية بعزبة نجيب بمدينة بنها فى القليوبية، وذلك نظير مبلغ 2000 جنيه، تسدد نقدا ولا تسترد.

5- يتم فتح بابا شراء كراسات الشروط اعتبارا من غدا الخميس 12 ديسمبر وحتى 26 من نفس الشهر وأخر موعد لتلقى العروض 12 يناير للعام المقبل.

6- يتم تقديم طلبات حجز الوحدات من خلال الموقع الإلكترونى www.investinegypt.gov.eg أو مكتب إدارة المناطق الاستثمارية بمركز خدمات المستثمرين بصلاح سالم، أو مقر المنطقة الاستثمارية بعزبة نجيب ببنها.

7- يمكن للراغبين التقدم لأكثر من وحدة صناعية حسب المساحات المعلنة، على أن تتم المفاضلة طبقا للقواعد التى أقرتها وزارة الاستثمار بكراسة الشروط.

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8- التعاقد سيتم بنظام حق الانتفاع لمدة 15 سنة قابلة للتجديد.

9- يقوم جهاز تنمية المشروعات بتوفير خدمات التمويل والتدريب والدعم الفنى لأصحاب المشاريع، وتصل قيمة التمويل حتى 10 ملايين جنيه لأصحاب المشروعات، ويستخدم التمويل فى شراء الآلات والمعدات أو رأس المال العامل، بفترة سداد تصل إلى 6 سنوات، وفترة سماح تصل إلى سنة.

10- تتضمن المنطقة الاستثمارية الجديدة العديد من الخدمات للمستثمرين والعاملين، وهى مراكز خدمات للمستثمرين، ومعارض، ومنافذ بيع، ودور عبادة، وأماكن انتظار سيارات.

11- المنطقة الاستثمارية بعزبة نجيب تستهدف جذب استثمارات فى العديد من المجالات، منها الصناعات الغذائية والزراعية والأنشطة المكملة لها.

12- يمكن لأصحاب المشاريع الحصول على الخدمات والتيسيرات والمزايا والإعفاءات المنصوص عليها بالقانون بإجراءات ميسرة.

13- يكتفى بقرار الترخيص بمزاولة النشاط الصادر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، دون الحاجة للقيد بالسجل الصناعي.

14- المكتب التنفيذى للمنطقة الاستثمارية يتولى بالتعامل مع كافة الجهات المعنية بالدولة، نيابة عن المشروعات، كما سيلتزم بتذليل كافة العقبات التى تواجه المشروعات.

15- لا يجوز لأى جهة إدارية اتخاذ أى إجراء داخل المناطق الاستثمارية والمشروعات العاملة داخلها، إلا بعد الرجوع للهيئة العامة للاستثمار.

16- يمكن الاطلاع على شروط التمويل والخدمات المتاحة من جهاز تنمية المشروعات من خلال الموقع الإلكترونى www.memeda.org.eg، أو الاتصال بالخط الساخن للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (16035).