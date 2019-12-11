شاهد.. غواصة وميسترال وصاروخ مداه 130 كم.. قطع بحرية مصرية فى البحر المتوسط

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الموقع الرسمى لوزارة الدفاع المصرية، فيديو يوضح فعاليات الأنشطة القتالية فى مسرح عمليات البحر المتوسط، والتى تميزت بأنها ذات النوعية الاحترافية وتهدف إلى فرض السيطرة البحرية على المناطق الاقتصادية بالبحر، وتأمين الأهداف الحيوية فى المياه العميقة، وذلك فى إطار تنفيذ الخطة السنوية للتدريب القتالى للقوات المسلحة. وتضمن الفيديو المنشور للأنشطة التدريبية، تنفيذ تشكيل بحرى قتالى يتكون من وحدات بحرية ذات تنوع قتالى، وعلى رأسها إحدى حاملات المروحيات طراز (ميسترال) ومجموعتها القتالية عدد من الأنشطة القتالية والتدريبية بمسرح عمليات البحر المتوسط، وتضمنت تلك الأنشطة قيام إحدى الغواصات المصرية بإطلاق صاروخ مكبسل عمق سطح طراز (هاربون) وهو صاروخ مضاد للسفن ويصل مداه إلى أكثر من 130 كم . Advertisements تأتى تلك التدريبات تنفيذاً لاستراتيجية عسكرية مصرية تهدف إلى تطوير القدرة على مواجهة التحديات والمخاطر التى تشهدها المنطقة.

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