السيسى: نتطلع لتعظيم التعاون مع السنغال فى مجال مكافحة الفكر المتطرف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بأسوان، الرئيس السنغالى ماكى سال، وذلك على هامش منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة.
وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسى أعرب عن تطلع مصر لتعظيم التعاون مع السنغال فى مجال مكافحة الفكر المتطرف كون السنغال أحد مراكز نشر الفكر الإسلامى الوسطى المستنير فى منطقة غرب أفريقيا.
من جانبه، أشاد رئيس السنغال بالتطور المتواصل فى مسار العلاقات الثنائية بين البلدين، معرباً عن تقديره الكبير لمصر وشعبها وقيادتها.
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