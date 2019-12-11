شكرا لقرائتكم خبر عن "إيسوفو" يستعرض التحديات الأمنية فى إقليم الساحل خلال لقائه السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس تقدم بتعازيه لرئيس النيجر على ضحايا الحادث الإرهابى الذى استهدف أحد معسكرات جيش بالبلاد.

ومن جانبه، استعرض الرئيس "إيسوفو" التحديات الأمنية المتزايدة التى يفرضها الوضع فى إقليم الساحل بسبب انتشار الجماعات الإرهابية وزيادة أعداد أفرادها، بالإضافة إلى الدعم الخارجى الذى يتلقونه، وهو الأمر الذى يستوجب تكاتف المجتمع الدولى لمجابهة هذا الخطر المتنامى.

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