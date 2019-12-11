شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. ضبط قطع أثرية داخل مركز للغسيل الكلوى بمدينة الفشن فى بنى سويف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فوجئت حملة من إدارة العلاج الحر بمديرية صحة بنى سويف، اليوم الأربعاء، بإشراف الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة أثناء قيامها بالتفتيش والمرور على أحد مراكز الغسيل الكلوى الصناعى الخاصة بمركز الفشن جنوب المحافظة بغرفة داخل المركز وبداخلها عدد من القطع الأثرية يشتبه فى أثريتها.

وكانت حملة من إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بقيادة الدكتور بسام رونز مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة يرافقه الدكتور مصطفى فخرى، الدكتور عبد الله الدكش، الدكتور عبد الله على للمرور على أحد مراكز الغسيل الكلوى الصناعى الخاصة وذلك لضبط أى مخالفات واتخاذ كافة الإجراءات ضد المخالفين حرصا على سلامة المواطنين المترددين على هذه المنشآت داخل محافظة بنى سويف تنفيذا لتعليمات وزير الصحة ومحافظ بنى سويف.

وأثناء قيام الحملة بالتفتيش على المخازن التابعة لمركز الغسيل الكلوى فى الطابق الأول العلوى فوجئت الحملة بوجود عدد من القطع الأثرية يشتبه فى أثريتها داخل صناديق وعلى الفور قامت الحملة بالتحفظ على المضبوطات والتى يشتبه فى أثريتها واستدعاء قسم شرطة الفشن وتم اصطحاب صاحب المركز إلى قسم الشرطة لتحرير محضر بالواقعة.

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