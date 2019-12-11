شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الاتحاد الأفريقى توضح لـ"الخليج 365" تفاصيل مركز إعادة الإعمار والتنمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نميرة نجم: فكرة منتدى أسوان جديرة بالاحترام ومهمة للغاية لأنه يربط التنمية وإعادة الإعمار والسلام

قالت السفيرة نميرة نجم، المستشار القانونى للاتحاد الأفريقى، إن توقيع اتفاقية مقر مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية فى مرحلة ما بعد النزاعات- وهو أول مركز أفريقى ينشأ فى مصر- تجسد الجانب الخاص بإنشاء المركز داخل مصر، والمزايا والحصانات التى تمنح لموظفى المركز، وعمل المركز، وكيف سيكون وما تقدمه حكومة مصر للمركز وما سيطلبه المركز.

وأضافت فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" من أسوان، أن الاتفاقية تتعلق أيضًا بالجوانب الفنية الخاصة بإعادة الإعمار، مشيرة إلى أن اتفاق المقر يدخل فيه الأهداف الرئيسية من إنشاء المقر، كما أن تفاصيل التنفيذ تأتى من قرارات الاتحاد الأفريقى الخاصة بإنشاء المقر.

وفيما يتعلق بمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة، قالت إن فكرته جديرة بالاحترام ومهمة للغاية لأنه يربط التنمية وإعادة الإعمار والسلام، كما أنه الأول من نوعه فى القارة، وتنفيذ لأجندة 2063 للاتحاد الأفريقي.

وأشارت نميرة نجم، إلى تأكيد الرؤساء الأفارقة خلال المنتدى على أهمية وقف النزاعات، وأهمية تحول القارة من النزاعات إلى التنمية، وارتباط النزاع بالتنمية، مؤكدة أن الانخفاض فى التنمية يؤدى إلى نزاعات، لذلك فإن هذا المنتدى يأتى فى وقت جيد للغاية، فى إطار رؤية الاتحاد الأفريقى فى 2020 حيق سيكون الهدف هذه السنة هو مشروع إسكات البنادق.

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وقالت المستشار القانونى للاتحاد الأفريقى، إن مشروع إسكات البنادق حتى يكون مستدامًا فهو يتطلب تنمية، وهذا المنتدى ناقش الموضوعات الخاصة بمهددات السلم والأمن فى أفريقيا واستدامة السلم والأمن فى أفريقيا، مؤكدة أنها بداية مبشرة نأمل فى استمرارها، لأن قارة أفريقيا فى الوقت الحالى أحوج لهذه المبادرات لتفعيل الجوانب العملية من أجندة 2063.

وحول مكاسب الاتحاد الأفريقى من رئاسة مصر 2019، قالت "نجم"، إن أهم مكسب هو اعتماد الهيكل الجديد للمفوضية فى إطار عملية الإصلاح، وقد تم الانتهاء من التفاوض عليه واعتماده من قبل مجلس السفراء برئاسة مصر، وسيتم اعتماده فى إطار المجلس التنفيذي برئاسة سامح شكرى وزير الخارجية .

وأوضحت أن هناك جانب آخر وهو استضافة مصر لعدد كبير من الاجتماعات وهذا مهم لأنه يعكس للقارة اهتمام مصر وانخراطها مع قارتها.

وأشارت المستشار القانونى للاتحاد الأفريقى، إلى أن من ضمن مكاسب الاتحاد الأفريقى أيضًا من رئاسة مصر هو المنتديات المختلفة سواء الخاصة بالشباب الأفريقى أو الخاصة بإعادة الإعمار والتنمية، وكلها مبادرات مهمة للاتحاد الأفريقى وتصب فى خدمة الاتحاد وأجندة 2063 والتى توجت بالنجاح بتوقيع اتفاق المقر، الذى ستستضيفه مصر.