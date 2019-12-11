مصر | المشدد 10 سنوات لعامل متهم بسرقة سائق بالإكراه في الشروق

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قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس بمعاقبة متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات، لاتهامهما بسرقة سائق بالإكراه في الشروق.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد منصور حلاوة، وعضوية المستشارين محمد فرج السعدني وحسام الدين فتحي، وأمانة سر سعيد عبد الستار ومجدى شكري.

وأسندت النيابة للمتهمين "طارق محمد"، عامل، و"عرفة غانم"، نجار مسلح، تهمة سرقة المنقولات المبينة وصفًا وقيمة بالأوراق "هاتف محمول، ومبلغ مالي 400 جنيه"، والمملوكة للمجني عليه "محمود محمد"، بالطريق العام وبإحدى وسائل النقل البرية بالإكراه، بأن استقلا معه السيارة الأجرة الخاصة به، واستدرجاه لمكان خال من المارة، وأشهر المتهم الأول في وجهه سكين مهددًا إياه به، مما بث الرعب في نفسه وشل مقاومته، فتمكنا للمتهم الثاني من الاستيلاء على المسروقات ولاذا بالفرار.

كما أسندت النيابة للمتهمين، تهمة حيازة سلاح أبيض "سكين"، بدون تصريح.