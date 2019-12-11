مصر | "5 حوادث سرقة و13 قضية".. التحري عن لص سيارات مدينة نصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "5 حوادث سرقة و13 قضية".. التحري عن لص سيارات مدينة نصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت النيابة العامة، بسرعة تحريات المباحث التكميلية حول النشاط الإجرامي لمسجل خطر لقيامه بسرقة محتويات السيارات بمنطقة مدينة نصر.

وكشفت تحقيقات النيابة عن تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفاده أنه أثناء مرور قوة أمنية من مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثان بشارع امتداد رمسيس، تمكنوا من ضبط "إسماعيل. ع. إ. إ"، 45 سنة، عامل، والسابق اتهامه في 13 قضية، وبحوزته "1500 جنيه - مجهول المصدر، 2 قطعة بوجيه".

بمناقشته عن مصدر المبلغ المالي المضبوط بحوزته أقر بسرقته من داخل السيارة رقم ي م هـ 235، ملك "محمود ص، 49 سنة، سائق، ومقيم دائرة قسم شرطة حدائق القبة" بأسلوب "كسر الزجاج" باستخدام قطعتي البوجيه المضبوطين بحوزته.



وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

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وبتطوير مناقشته للربط بينه وبين القضايا المجهولة اعترف بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص في السرقة من داخل السيارات بذات الأسلوب وأقر بارتكابه 5 حوادث سرقة.



وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها بمكان إخفائها داخل كشك كائن بجوار حديقة بشارع عبدالله العربي ـ دائرة القسم وأضاف بتصرفه بالبيع في جهاز اللاب توب المستولى عليه من المجني عليه الثاني لأحد الأشخاص "لا يمكنه الإرشاد عنه" وإنفاقه المبلغ المالي على متطلباته الشخصية.



وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.