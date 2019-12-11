أخبار مصر | الزناتي: ورش فنية وعرض جديد لمسرح العرائس لأبناء الصحفيين غدًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزناتي: ورش فنية وعرض جديد لمسرح العرائس لأبناء الصحفيين غدًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن حسين الزناتي وكيل نقابة الصحفيين للنشاط، عن تنظيم اللجنة لعرض فني مسرحي جديد لأبناء الصحفيين وأسرهم وذويهم في السابعة مساءً على مسرح النقابة، ويقيمهما فريق العرائس لقصر ثقافة الطفل بقصر جاردن سيتي، يرئاسة عبير شلتوت.

وقال "الزناتي" في تصريحات صحفية، إن الدخول سيكون بالمجان ويسبق عرض مسرح العرائس ورشة فنية للأطفال في الرسم والأشغال اليدوية وتصميم العرائس والتلوين، وذلك تحت إشراف مدربين من قصر ثقافة الطفل.

وصرحت لاميس الشرنوبي مدير عام الإدارة العامة لثقافة الطفل، بأن الأنشطة الفنية التي تقيمها الإدارة مع نقابة الصحفيين لأبناءهم، تأتي في إطار التعاون الذي وافق عليه الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة لتقديم هذه الأنشطة لأبناء الصحفيين لما تحمله من رسالة فنية وثقافية، وتساهم في توعية النشئ، وتقدم لهم نماذجًا إيجابية، وبث روح الانتماء والتسامح والتعايش مع الآخر.