شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة» تبدأ إجراءات تحصيل 2.25 مليار جنيه من نادي سموحة (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في هيئة الإصلاح الزراعي أن مستحقاتها لدى نادي سموحة بلغت 2 مليار و256 مليون جنيه مقابل حق الإنتفاع بأراضي مملوكة للهيئة، من إجمالي أراضي تقع ضمن ولاية الهيئة ويديرها النادي لصالحه تصل قيمتها إلى 63 مليار جنيه، موضحة أنها بدأت الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيل هذه المستحقات وفقا للقواعد المرعية بهذا الشأن.

وأوضح تقرير رسمي أصدرته الهيئة أنها حصلت من محكمة استئناف الإسكندرية الدائرة 15 مدني على حكم بالحصول على مقابل إشغال على نادي سموحه لسنة 64 قضائية، وتم الطعن ضد الهيئة ورفض الطعن بالنقض بجلسة 14/3/2018 على هذا الحكم، موضحا أن قيمة مقابل انتفاع منذ عام 1996 على نادي سموحه بمبلغ 2256197349 جنيهاً (اثنان مليار ومائتان سته وخمسون مليوناً ومائه سبعه وتسعون ألف وثلاثمائة تسعة وأربعون جنيهاً تقريباً)، مع ملاحظة بأن قيمة الأرض تبلغ 63 مليار جنيه تقريباً وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك الحكم.

من جهته، أكد الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة، حرص الوزارة على مواصلة خطتها لتحصيل مستحقات الدولة في أراضيها والتأكد من استخدامها وفقا للشروط الموجودة داخل التعاقدات الرسمية وإحترام الدولة لكافة عقودها مع الحفاظ على المال العام والقضاء على أية تجاوزات تطال مستحقات الدولة في إدارة الأراضي التابعة لولايتها ومراعاة البعد الاجتماعي لبعض الفئات لتحقيق التنمية المستدامة وإستقرار أوضاع المزارعين.

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أضاف الوزير، في تصريحات صحفية، أنه حرصا على استقرار منتفعي الإصلاح الزراعي وأسرهم تم إنهاء واعتماد عدد (4700) عقد إبتدائي وتسليمهم لمنتفعي الإصلاح الزراعي منذ عام 1986، والانتهاء من توثيق عدد (1200) عقد نهائي لصالح منتفعي الإصلاح الزراعي من خلال الشهر العقاري، وتم تسليمها لأصحاب العقود، مشددا على التنبيه على أجهزة المتابعة بوزارة الزراعة وهيئة الإصلاح الزراعي بسرعة الإجراءات لحسم الموضوعات المعلقة بين الهيئة والمنتفعين من خلال اللجنة القانونية بالهيئة حيث نجحت في حسم عدد 2500 قضية لتحقيق الاستقرار الاجتماعي لهذه الفئات .

أوضح «أبوستيت» أنه تم تسهيل إجراءات التقنين لواضعي اليد للمساحات التابعة لولاية الهيئة من خلال لجان البت لعدد 2026 طلب بإجمالي مساحة 2040 فدان زراعة، ومساحة 228 ألفا و821 متر مربع من أراضي البناء بلغت قيمتها أكثر من 300 مليونا جنيه، مشيرا إلى أن الوزارة أوشكت على الإنتهاء من ملف التداخل في الأراضي بين ولاية هيئة الأوقاف المصرية وهيئة الإصلاح الزراعي.

وأشار الوزير إلى مشكلة أراضي الأوقاف وفض الاشتباك للتداخل في المساحات المسلمة للإصلاح الزراعي من هيئة الأوقاف المصرية بنسبة تتعدى ال 90 % والتي تبلغ مساحتها 161395 فدان حيث تم الاعتداد بتصرفات الإصلاح الزراعي لمساحات أقل من 104653 فدان لصالح الإصلاح الزراعى.

من جهته، قال الدكتور حسن الفولي، رئيس هيئة الإصلاح الزراعي، في تصريحات صحفية، إن الهيئة بوضع خطة قصيرة المدى لحصر جميع المساحات الفضاء والمنزرعة على مستوى جميع مديريات الإصلاح الزراعي للتصرف فيها من خلال البيع بالمزايدات العلنية بالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية أو من خلال هيئة الاستثمار موضحا ان الهيئة حققت إيرادات لصالح الخزانة العامة لوزارة المالية تقدر بـ480 مليون جنيه خلال عامين حتى تاريخه.