شكرا لقرائتكم خبر عن «السكة الحديد» تسند إدارة جراج رمسيس لإحدى الشركات مقابل 2 مليون جنيه سنويًا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أسندت هيئة السكة الحديد إدارة جراج رمسيس لإحدى الشركات مقابل مبلغ 2 مليون جنيه سنويًا، يتم تسديده على دفعات شهرية، وذلك بعدما قررت سحب إدارة الجراج من شركة السكك الحديدية للخدمات المتكاملة وأعمال التأمين والنظافة.
وقاد المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، مفاوضات مع إحدى الشركات لإدارة جراج رمسيس بسبب تحقيقه خسائر سنوية وصلت إلى حوالي 500 ألف جنيه خلال فترة الإدارة السابقة، حيث سجل الجراح تحقيق خسائر في آخر شهر قبل سحبه من الإدارة السابقة مبلغ 38 ألف جنيه.
وقرر رئيس هيئة السكة الحديد إسناد إدارة الجراج لإحدى الشركات مقابل دفعات شهرية تبلغ 175 ألف جنيه، تحصل عليها هيئة السكة الحديد بعدما كانت تدفع الهيئة حوالى 500 ألف جنيه قيمة العجز بين إيراداته وتكاليف تشغيله خلال فترة الإدارة السابقة، حيث كانت تعمد الإدارة السابقة على توريد الإيرادات اليومية للجراج لهيئة السكة الحديد ثم تحصل من الهيئة على تكاليف التشغيل من صيانة ومرتبات عاملين في نهاية الشهر.
وكانت هيئة السكة الحديد تضطر لتغطية الفرق بين الإيرادات وتكاليف التشغيل من ميزانيتها إلا أن الاتفاق الجديد ينص على حصول الهيئة على 2 مليون جنيه سنويًا بعيدا عن تكاليف التشغيل أو تحقيقه إيرادات تغطى هذا المبلغ من عدمه.
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