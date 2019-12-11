شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه عن بعض مناطق الجيزة لمدة 12 ساعة الجمعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عن انقطاع المياه عن مناطق: حي بولاق الدكرور، شارع الهرم ومتفرعاته، شارع فيصل ومتفرعاته، مراكز ومدن شمال الجيزة، وكفر طرمس، وذلك لمدة 12 ساعة اعتبارا من الساعة السادسة مساء الجمعة وحتى السادسة من صباح السبت لأعمال تحويل خط مياه قطر 1000 مم لاستكمال أعمال رصف شارع ترعة عبدالعال بحي بولاق الدكرور وأعمال ربط توسعات محطة معالجة أبورواش الجديدة بالمرحلة القائمة.

وأهابت الشركة بالمواطنين تدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع، حيث توفر الشركة سيارات مياه نقية ويمكن طلبها بالاتصال بالخط الساخن 125 من أي تليفون أرضى.