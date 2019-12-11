شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد فى دقيقة.. البابا تواضروس كلمة السر فى تغيير جدول امتحانات الثانوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إجراء تعديل فى جداول امتحانات يناير المقبل للصفين الأول والثانى الثانوى، بمناسبة تزامن عيد الغطاس مع الامتحانات التى ستجرى يوم الاثنين 20 ‪ يناير 2020، ”الخليج 365” يقدم فى 6 معلومات التغييرات التى طرأت على الجدول.

1- سبب تغير الجداول لتزامن عيد الغطاس للأخوة المسيحيين مع الامتحان.

2- تقرر تقديم موعد الامتحانات فى المواد التى كان مقرر لها أن يؤدى فيها الطالب يوم الاثنين 20 ‪يناير.

3- التغيير الذى حدث هو أن الطالب سيؤدى الامتحان الأحد 19 ‪ يناير بدلا من الاثنين 20 يناير.

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4- السبب هو استجابة الوزير للخطاب الذى أرسله قداسة البابا تواضروس بمناسبة تزامن عيد الغطاس مع الامتحانات

5- ألزمت الوزارة المديريات التعليمية بالمواعيد المعلنة المعدلة.

6- عدم عقد امتحانات يوم 20 ‪يناير لأى من الفصول الدراسية فى مراحل النقل أو الشهادة الإعدادية.

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