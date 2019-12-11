شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد فى دقيقة.. البابا تواضروس كلمة السر فى تغيير جدول امتحانات الثانوية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إجراء تعديل فى جداول امتحانات يناير المقبل للصفين الأول والثانى الثانوى، بمناسبة تزامن عيد الغطاس مع الامتحانات التى ستجرى يوم الاثنين 20 يناير 2020، ”الخليج 365” يقدم فى 6 معلومات التغييرات التى طرأت على الجدول.
1- سبب تغير الجداول لتزامن عيد الغطاس للأخوة المسيحيين مع الامتحان.
2- تقرر تقديم موعد الامتحانات فى المواد التى كان مقرر لها أن يؤدى فيها الطالب يوم الاثنين 20 يناير.
3- التغيير الذى حدث هو أن الطالب سيؤدى الامتحان الأحد 19 يناير بدلا من الاثنين 20 يناير.
4- السبب هو استجابة الوزير للخطاب الذى أرسله قداسة البابا تواضروس بمناسبة تزامن عيد الغطاس مع الامتحانات
5- ألزمت الوزارة المديريات التعليمية بالمواعيد المعلنة المعدلة.
6- عدم عقد امتحانات يوم 20 يناير لأى من الفصول الدراسية فى مراحل النقل أو الشهادة الإعدادية.
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