شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تسند إدارة جراج رمسيس لشركة خاصة مقابل 2 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسندت هيئة السكة الحديد إدارة جراج رمسيس لإحدى الشركات مقابل 2 مليون جنيه سنويا يتم تسديدها على دفعات شهرية، بعدما قررت سحب إدارة الجراج من شركة السكك الحديدية للخدمات المتكاملة وأعمال التأمين والنظافة.

وقالت مصادر مسئولة لليوم السابع إن المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد قاد مفاوضات مع إحدى الشركات لإدارة جراج رمسيس بسبب تحقيقه خسائر سنوية وصلت إلى حوالى 500 ألف جنيه خلال فترة الإدارة السابقة، حيث سجل الجراح تحقيق خسائر فى آخر شهر قبل سحبه من الإدارة السابقة مبلغ 38 ألف جنيه.

وأضافت المصادر أن رئيس هيئة السكة الحديد قرر إسناد إدارة الجراج لإحدى الشركات مقابل دفعات شهرية تبلغ 175 ألف جنيه تحصل عليها هيئة السكة الحديد بعدما كانت تدفع الهيئة حوالى 500 ألف جنيه قيمة العجز بين إيراداته وتكاليف تشغيله خلال فترة الإدارة السابقة، حيث كانت تعتمد الإدارة السابقة على توريد الإيرادات اليومية للجراج لهيئة السكة الحديد ثم تحصل من الهيئة على تكاليف التشغيل من صيانة ومرتبات عاملين فى نهاية الشهر.

ولفتت المصادر، إلى أن هيئة السكة الحديد كانت تضطر لتغطية الفرق بين الإيرادات وتكاليف التشغيل من ميزانيتها إلا أن الاتفاق الجديد ينص على حصول الهيئة على 2 مليون جنيه سنويا بعيدا عن تكاليف التشغيل أو تحقيقه إيرادات تغطى هذا المبلغ من عدمه.