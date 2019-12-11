شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى بمنتدى أسوان: مصر واجهت مخاطر حرب أهلية و إرهاب فى 2013 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسى عن تفاؤله بمستقبل القارة الأفريقية، رغم كل التحديات والصعوبات التى تواجه القارة .

وقال السيسى، "أرى أن هناك تفاؤلا يمكن يكون نتيجة حجم التحديات وكثافتها يعطى انطباعا غير ذلك، لكن هناك تحركات داخل أفريقيا خلال السنوات الماضية وهذا التحرك إيجابى جدًا ويدعو للتفاؤل، وحجم النمو الذى تحقق فى دول كثيرة من دول القارة يؤكد هذا المعنى".

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وقال الرئيس السيسي خلال مداخلته بمنتدى أسوان للتنمية، "نحتاج مقاربة شامل فى معالجة التحديات التى تواجه القارة مبنية على التنمية المستدامة بالقارة، فالتنمية المستدامة تحقق الاستقرار والأمن ويحقق تطلعات شعوب القارة فى مستقبل أفضل".

واستشهد الرئيس السيسي بتجربة مصر فى مواجهة التحديات خلال السنوات الماضية، قائلا:"ما حدث فى مصر صورة مصغرة للواقع الأفريقى الذى نعيشه، فمصر فى 2013 كانت تواجه تحديات كثيرة بما فيها حرب أهلية وإرهاب وكان أمامنا خيارين الأول نواجه الإرهاب ونتوقف عن التنمية، أونتخلى عن مواجهة الإرهاب ونبحث عن التنمية، لكن تحركنا فى المسارين، وعلشان كده فى أفريقيا معندناش غير التحرك فى التنمية المستدامة وتعزيز منظومة السلم والأمن الأفريقية".