شكرا لقرائتكم خبر عن قائد عسكرى ليبى: لدينا أوامر بإغراق أى سفينة تركية تقترب من سواحلنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت القوات البحرية التابعة للجيش الليبى جاهزيتها لأى تهديد لأمن البلاد والتصدى لعدوان أنقرة المحتمل بعد تصريحات أردوغان الذى لوح خلالها بإرسال قوات تركية إلى ليبيا واعتبرها مجلس النواب والحكومة المؤقتة بمثابة إعلان حرب.

قال اللواء فرج المهدوى رئيس أركان القوات البحرية فى لقاء مع تلفزيون ألفا اليونانى، إن لديه أوامر مباشرة بإغراق أى سفينة تركية قد تقترب من المنطقة.

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وقال المهداوى: "لدى أمر حالما تصل سفن البحث التركية فسيكون لدى الحل سوف أغرقها بنفسى لدى هذا الأمر من المشير خليفة حفتر.

الناطق الرسمي باسم الغرفة الأمنية المشتركة طبرق أوضح أن القوات البحرية من فرقاطات عسكرية وزوارق بحرية قتالية تأخذ تمركزات استعداد في هذه الأوقات للتصدى لأى هجوم بحرى مسنودة بطيران السلاح الجوى.