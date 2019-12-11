شكرا لقرائتكم خبر عن وفد أمنى أمريكى يتفقد مطار القاهرة لليوم الرابع على التوالى والان مع تفاصيل الخبر
صرحت مصادر مطلعة بالمطار، أن الوفد الأمريكى قام اليوم الأربعاء، ولليوم الرابع على التوالى بالتفتيش على رحلة مصر للطيران والمتجهة إلى نيويورك مع مراقبة حركة حقائب الركاب منذ وضعها على كاونترات وزن الحقائب وحتى خروجها وشحنها على الطائرات مع رصد حركة حاويات الطعام، والتى تتضمن وجبات الركاب وتحركها من خروجها من منطقة الكيترينج وشحنها على الطائرات.
ويقوم الوفد خلال جولته التفقدية بمطار القاهرة، بمتابعة الإجراءات الأمنية المتبعة لتأمين الحاويات والطرود الخاصة بالبضائع قبل شحنها على الطائرات ومتابعة الأجهزة الإلكترونية الخاصة بفحص هذه الطرود إلى جانب متابعة إجراءات الأمن المتبعة لتأمين الركاب والحقائب داخل صالات السفر، ورصد حركة الراكب منذ دخوله صالة السفر، ومروره بمناطق وزن الحقائب والترانزيت حتى الصعود إلى الطائرة.
وأضافت المصادر، أن وفد إدارة النقل الأمريكى سينتهى من جولته التفتيشية بمطار القاهرة غدا الخميس، عقب زيارة استغرقت 5 أيام.
كانت هذه تفاصيل خبر وفد أمنى أمريكى يتفقد مطار القاهرة لليوم الرابع على التوالى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.