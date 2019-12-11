شكرا لقرائتكم خبر عن وفد أمنى أمريكى يتفقد مطار القاهرة لليوم الرابع على التوالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل وفد من إدارة النقل الأمريكى لليوم الرابع على التوالى التفتيش على إجراءات الأمن المتبعة لتأمين الركاب والحقائب والبضائع والطائرات بمطار القاهرة خاصة المتجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وهو التفتيش المعتاد من السلطات الأمريكية، وقد اجتازته سلطات مطار القاهرة أكثر من مرة فى وقت سابق.

صرحت مصادر مطلعة بالمطار، أن الوفد الأمريكى قام اليوم الأربعاء، ولليوم الرابع على التوالى بالتفتيش على رحلة مصر للطيران والمتجهة إلى نيويورك مع مراقبة حركة حقائب الركاب منذ وضعها على كاونترات وزن الحقائب وحتى خروجها وشحنها على الطائرات مع رصد حركة حاويات الطعام، والتى تتضمن وجبات الركاب وتحركها من خروجها من منطقة الكيترينج وشحنها على الطائرات.

ويقوم الوفد خلال جولته التفقدية بمطار القاهرة، بمتابعة الإجراءات الأمنية المتبعة لتأمين الحاويات والطرود الخاصة بالبضائع قبل شحنها على الطائرات ومتابعة الأجهزة الإلكترونية الخاصة بفحص هذه الطرود إلى جانب متابعة إجراءات الأمن المتبعة لتأمين الركاب والحقائب داخل صالات السفر، ورصد حركة الراكب منذ دخوله صالة السفر، ومروره بمناطق وزن الحقائب والترانزيت حتى الصعود إلى الطائرة.

وأضافت المصادر، أن وفد إدارة النقل الأمريكى سينتهى من جولته التفتيشية بمطار القاهرة غدا الخميس، عقب زيارة استغرقت 5 أيام.

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