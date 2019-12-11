شكرا لقرائتكم خبر عن جولة تفقدية لرئيس الوزراء بمشروعات مدينة أسوان الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، ويرافقه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، مدينة أسوان الجديدة، وذلك على هامش مشاركته فى منتدى السلام والتنمية المستدامة فى أفريقيا، المنعقد بأسوان.

ويتابع رئيس الوزراء خلال جولته التفقدية للمدينة المشروعات المنفذة بها ويستمع لشرح تفصيلى حول هذه المشروعات.