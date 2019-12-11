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جولة تفقدية لرئيس الوزراء بمشروعات مدينة أسوان الجديدة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، ويرافقه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، مدينة أسوان الجديدة، وذلك على هامش مشاركته فى منتدى السلام والتنمية المستدامة فى أفريقيا، المنعقد بأسوان.

 

ويتابع رئيس الوزراء خلال جولته التفقدية للمدينة المشروعات المنفذة بها ويستمع لشرح تفصيلى حول هذه المشروعات.

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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