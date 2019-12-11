شكرا لقرائتكم خبر عن جولة تفقدية لرئيس الوزراء بمشروعات مدينة أسوان الجديدة والان مع تفاصيل الخبر
ويتابع رئيس الوزراء خلال جولته التفقدية للمدينة المشروعات المنفذة بها ويستمع لشرح تفصيلى حول هذه المشروعات.
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