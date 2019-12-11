شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: يجب التعامل بحسم مع الدول الداعمة والراعية للإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن مصر عبارة عن نموج صغير لما يحدث فى إفريقيا، موضحًا أنه تم التحرك فى مصر بإعادة وتأهيل البنية الأساسية بشكل ضخم جدًا وتم إيجاد فرص عمل محلية، لتبقى الدولة المصرية قادرة على الصناعة والزراعة وغيرهما.

وتحدث الرئيس خلال كلمته فى افتتاح منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة، عن تجربة مصر فى التعامل مع التحديات، قائلًا، إنه لا حل فى التعامل مع التحديات إلا بالتنمية المستدامة وتعزيز منظومة السلم والأمن، مضيفًا :"تحدى الإرهاب لا زال قائمًا فى مصر وكان قائم بشكل أكبر من قبل، ولكن تم مواجهته بالتوازى مع إطلاق خطة طموحة لصالح التنمية المستدامة، والإرهاب فى مصر ودول الساحل والصحراء أو أى منطقة أخرى يتطلب عمل جماعى، ونحن فى مصر مستعدون مع أشقائنا الأفارقة للتعاون بقدر ما أمكن، فنحن دولة لا نمتلك قدرات اقتصادية ضخمة لنقدم دعم شامل فى مواجهة الإرهاب، لكن ما أمكن من التدريب ونقل الخبرات وبعض المعدات والأسلحة والذخائر المتاحة التى يمكن أن نقدمها لأشقائنا فى إفريقيا ودول الساحل أو الصحراء".

وواصل الرئيس: "الإرهاب لن نستطيع مواجهته إلا بعمل جماعى، ويجب التعامل بحسم مع الدول التى تقوم بدعم ورعاية الإرهاب، ولا ننظر بنظرة ضيقة لصالح من جانب هذه الدول فى دعمها لنا بشكل أو بآخر، ولكن لا بد من رد جماعى وحاسم مع الدول التى تقوم بدعم الإرهاب، لأن الجماعات الإرهابية لن يكون لها القدرة إلا إذا كان يقدم لها دعم مادى وعسكرى ومعنوى أيضًا".