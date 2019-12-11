ضبط صاحب شركة شحن لترويجه شماريخ في عابدين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكن المقدم أحمد عاطف حبيب، رئيس مباحث تموين غرب القاهرة، من ضبط المدعو "خالد.ص" مسئول عن الشركة للشحن، بدائرة قسم شرطة عابدين، لإدارته الشركة بدون ترخيص، وحيازته كميات كبيرة من الألعاب النارية مجهولة المصدر، والمحظور تداولها بالبلاد بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثرت الأجهزة الأمينة بداخل الشركة، على المضبوطات التالية 346 شمروخ، و45 بازوكا، و307 صاروخ، بإجمالي عدد 698 قطعة ألعاب نارية، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

وبمواجهته أمام اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، واللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، والعميد محمد الهادي، وكيل مباحث التموين، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأحاله اللواء أحمد فاروق القرن، حكمدار العاصمة، إلى النيابة العامة.