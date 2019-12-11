ضبط هارب من المؤبد في كمين المظلات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
تمكن النقيب علي القلاوي، ضابط مباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ والمعين كمين المظلات دائرة قسم شرطة الساحل، من ضبط المدعو "أمين.م" سائق، ومقيم العجوزة / جيزة، والمطلوب التنفيذ عليه في القضايا أرقام 6040/5696 لسنة 2014م جنايات الشيخ زايد/ جيزة، والمقضي فيها بالسجن المؤبد.
وبمواجهته أمام اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، واللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، والعميد محمد عيد، رئيس مباحث تأمين الطرق والمنافذ، والعقيد حسام شلتوت، مفتش المباحث، بالأحكام الصادرة ضده أقر بها.
تم تحرير المحضر اللازم، وأحاله اللواء أحمد فاروق القرن، حكمدار العاصمة، واللواء محسن الحلفاوي، مدير إدارة تأمين الطرق والمنافذ، إلى النيابة العامة.
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