تأجيل محاكمة 17 متهمًا بقتل مواطن واستعراض القوة بالسلام لـ11 فبراير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، محاكمة 17 متهما بقتل مواطن وإصابة آخرين، واستعراض القوة بمنطقة السلام، لجلسة 11 فبراير.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار حامد حسنين، وعضوية المستشارين جمال إبراهيم عليوة، وعبدالجليل مفتاح، ودكتور محمود عبدالمنعم القرموطي، وأمانة سر هشام حافظ عبدالله.

وأسندت النيابة للمتهمين " رفعت س.، أحمد ع.، حسام ع.، حسام ع.، عز إ.، محمد ص.، طارق إ.، جمال ال.، أحمد ال.، إسلام إ.، محمد م.، أحمد ص.، حسين م.، هشام ن.، محمود م.، حسن م.، محمد ط."، تهمة قتل المجنى عليه " محمد أحمد" عمداً مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله، وأعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية وبيضاء، وتوجهوا للمكان الذى تيقنوا وجود المجني عليه فيه، وما أن ظفروا به حتى قام المتهم الثاني بإطلاق عيار ناري تجاه المجنى عليه استقر برأسه، فأحدثا به الإصابات الواردة التي أدت لوفاته.

كما وجهت النيابة للمتهمين، تهمة استعراض القوة والتلويح بالعنف، بقصد ترويع المواطنين وإلقاء الرعب في نفوسهم، وإلحاق الأذى الأدبي والمعنوي بهم، والإضرار بممتلكاتهم وفرض سيطرتهم، وتكدير السلم العام، بحملهم الأسلحة النارية والبيضاء، وتهمة إصابة المجني عليهم "محمود أحمد، ومصطفى عادل، عبد الستار السيد" عمداً، وألحقوا بهم الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، وتهمة حيازة أسلحة نارية وبيضاء بدون ترخيص.