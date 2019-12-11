ضبط المتهمين بسرقة سيارة دواجن بالإكراه في الشروق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على المتهمين بسرقة سيارة دواجن بالإكراه في الشروق.

البداية عندما تمكن المقدم أحمد عاطف، رئيس مباحث الشروق، والرواد مصطفى نبيل، وأبوزيد عاصم، وجلال مطاوع، ومصطفى البابلي، وكريم الجمل، ومحمد هندي، وعمرو أشرف، ضباط مباحث القسم من ضبط كل من "محمد.ر" عاطل، "محمود.ا" فررجى، "حسن.ا" عامل الوميتال، "سعيد.م" حداد، "إمام.ف" عاطل حال استقلالهم السيارة رقم (ر س 3847)، ماركة شيفرولية ربع نقل ملك المتهم الثاني، وقيامهم بسرقة السيارة رقم (ف ر ص 5481)، ماركة شيفرولية ربع نقل محمل عليها صناديق بداخلها عدد 2 طن دواجن، ومبلغ مالي 3000 جنيه، هاتف محمول كرها عن كلا من "شعبان.ع" سائق مصاب بجرح قطعي باليد اليسري، "عبد الحليم.ف" عامل بحمل طيور مصاب بجرح قطعي بالصدر من الجانب الايسر باستخدام عدد 2 سلاح ابيض سنجه ، سلاح ناري " بندقية خرطوش كانا بحوزتهم نتج عن ذلك إصابتهما المنوه عنها.

وبمواجهتهم أمام اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، واللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، والعميد عمرو إبراهيم، رئيس مباحث قطاع القاهرة الجديدة، والعقيد وائل عرفان، مفتش المباحث، اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه حيث تم بإرشادهم ضبط عدد 2 سلاح ابيض المستخدمان في ارتكاب الواقعة وكذا ضبط المسروقات التالية السيارة رقم (ف ر ص 5481) ماركة شيفورلية ربع نقل حمراء اللون موديل 2019م المستولى عليها، مبلغ مالي 37 ألف جنيه متحصلات بيع الدواجن المستولي عليها، هاتف محمول ماركة سامسونج ملك المجني عليه الأول، وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المضبوطات واتهموهم بسرقتهما بالإكراه، تم بإرشاد المتهم الرابع "سعيد.م" ضبط سلاح ناري بندقية خرطوش عيار 12 ، عدد 5 طلقات من ذ1ت العيار والمستخدم في ارتكاب الواقعة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأحاله اللواء أحمد فاروق القرن، حكمدار العاصمة، والعميد سامح الحميلي، مأمور قسم الشروق، إلى النيابة العامة.