بحوزتهما 7 أطنان كوارتز.. ضبط شخصين ينقبان عن الذهب في البحر الأحمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحر الأحمر، شخصين لقيامهما بالبحث والتنقيب عن خام الذهب بطريقة غير شرعية، وبحوزتهما 7 أطنان من أحجار الكوارتز التي تحوي خام الذهب.

أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة مرسى علم بمديرية أمن البحر الأحمر، لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنت من ضبط "مسجل شقي خطر، عامل يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية" حال استقلالهما سيارة نقل قيادة أحدهما، وبحوزتهما "140 جوال بداخلهم أحجار الكوارتز التي تحوي خام الذهب تزن حوالي 7 طن"، وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بالبحث والتنقيب عن خام الذهب بالمنطقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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