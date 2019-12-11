بالصور.. حملة أمنية مكبرة لتطهير شوارع العاصمة من الاشغالات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، حملة أمنية مكبرة لإعادة الوجه الحضاري بكافة الطرق والمحاور والميادين بالعاصمة، وإزالة كافة الإشغالات والتعديات والمخالفات على مستوي الميادين والشوارع للعمل على تحقيق السيولة المرورية مع العمل على رصد السيارات المتروكة بالشوارع ورفعها، ومجابهه ظاهرة انتشار عربات التوك توك، والمقاهي بدون ترخيص.

وتمت الحملة بمشاركة كافة جهات المديرية المعنية (الإدارة العامة لمرور القاهرة - الإدارة العامة لمباحث القاهرة - قوات أمن القاهرة - إدارة شرطة المرافق) والقطاعات الجغرافية كلا فيما يخصه واستهدفت الحملة الميادين العامة والشوارع الرئيسية بعدد من أحياء العاصمة.

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وأسفرت نتائج تلك الحملات عن تحقيق النتائج الآتية؛ في مجال المرافق عن تنفيذ 390 إزالة إدارية، 125 إشغال طريق، 21 محاضر إدارية بدون ترخيص، 15 محضر تلوث بيئة، 11 محضر بيع متجول، 4 محضر عدم حمل شهادة صحية، 12 عربة يد خشب 2 عجل، 5 تروسيكل 3 عجل، 1 فاترينة عرض، 4 لافتة إعلانات، 4 عربة فول، 1 عربة كارو، 1 توك توك، 1 سيارات متروكة، 1 قرار إيقاف أعمال، 1 تنفيذ قرارات إزالة، 4 استكمال قرارات إزالة.

وفي مجال المرور، تم ضبط 13 طمس لوحات، 62 الانتظار بالممنوع، 55 تعطيل حركة المرور، 21 ملصقات ومعلقات، 50 متنوعة، 45 مخالفة شروط التراخيص، 5 حظر سير النقل، 19 بدون قيادة، 18 بدون تسيير، 100 انبعاث دخان، 88 امن ومتانة، 15 دراجات نارية، 2 حجز مركبات، 1546 مخالفات الكلابش، 2773 نموذج 125، 17 تصالح، رفع عدد 6 سيارات متروكة.

وتواصل الحملات بتلك المناطق، ومناطق أخرى، لحين القضاء على كافة المظاهر السلبية بالتنسيق مع أجهزة المحافظة، وإعادة المظهر الحضاري لشوارع العاصمة، وإشعار المواطنين بالتواجد الشرطي الفعال لحفظ الأمن، والأمان بالشارع .