ضبط عاطل بحوزته 2 كيلو هيروين في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، أحد الأشخاص، لاتجاره في المواد المخدرة، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين وسلاح ناري وذخائر.

تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أفادت قيام "عاطل -مُقيم بدائرة قسم شرطة رأس سدر بجنوب سيناء" بالإتجار في المواد المخدرة مُتخذاً من دائرة مركز شرطة الصف مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي وحيازته لسلاح ناري بقصد حماية نشاطه.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أسفرت عن ضبطه حال تردده على المنطقة الجبلية بدائرة المركز، وبحوزته "8 اسطوانات لمخدر الهيروين وزنت 2 كيلو جرام-بندقية آلية -39 طلقة نارية من ذات العيار-هاتف محمول"، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، واستخدام السلاح الناري للدفاع عن نشاطه الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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