جامعة قناة السويس تشيد ببرنامج "التوعية الأسرية.. وتكرم أعضاء الأزهر للفتوى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

اختتم مركز الأزهر للفتوى، اليوم الأربعاء، فعاليات ندواتُ وفعاليات برنامج التوعية الأسرية التي سيَّرها بجامعة قناة السويس، والتي استمرت لمدة ثلاث أيام، ضمن مبادرة: (بالدين والعلم .. أقم حياتك) التي أطلقتها الجامعة بكلياتها المتنوعة.

وعقدت صباح اليوم، ندوة حضرها الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، ورحَّب فيها الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بعلماء الأزهر الشريف الذين شاركوا في ندوات برنامج التوعية.

وحاضر في الندوة الدكتور عمرو شريف أستاذ ورئيس أقسام الجراحة العامة بجامعة عين شمس، والشيخ أسامة هاشم الحديدي المدير التنفيذي لمركز الأزهر العالمي للفتوىٰ الإلكترونية.

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وحث المدير التنفيذي للأزهر للفتوى، طلاب الجامعة علىٰ الجد والاجتهاد، والتحلي بصفات طالب العلم.

وفي ختام الفعاليات، كرمت الدكتورة ماجدة هجرس رئيسة جامعة قناة السويس، أعضاء مركز الأزهر للفتوى، الذين شاركوا في القوافل، ومنحتهم شهادات تقدير، ووجهت لهم عميق الشكر علىٰ مجهوداتهم المبذولة خلال الندوات.

وناشدت رئيس جامعة قناة السويس، القائمين علىٰ مركز الفتوىٰ باستمرار التعاون البنَّاء مع الجامعة.​