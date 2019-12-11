السيسي: مصر كانت نموذجا مصغرا لما يحدث في إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن القارة الأفريقية إلا بإقامة بنية أساسية متطورة تربط بين دول القارة سواء بالطرق البرية أو بالسكة الحديد أو بشبكات الربط الكهربائي"، مضيفا أنه إذا كان اليوم في آسيا الكيلو وات أقل من نصف الثمن لدينا في القارة، فذلك نتيجة لاستفادتهم من قدرات النقل المتاحة فيما بينهم.

وأضاف الرئيس السيسي "إن مصر لديها أكثر من 20% احتياطي من الطاقة الكهربائية متاح يمكن نقله لاشقائنا في أفريقيا إذا توفرت شبكة ربط كهربائي بيننا في إفريقيا وهو ما كان سيؤدي إلى إمكانية وصول الكهرباء للدول الإفريقية بتكلفة أقل".

وتابع الرئيس السيسي " على سبيل المثال لو كان هناك بنية أساسية مشتركة مباشرة بين مصر وتشاد لكان من السهل أن تحصل مصر على

كل المنتجات التشادية وهو مايحقق الفائدة المشتركى للبلدين مضيفا أن اتفاقية التجارة الحرة القارية ودخولها حيز النفاذ يعد أمرا جيدا في هذا السياق ولكن إذا أردنا تنمية مستدامة قارية فليس أمامنا غير استكمال البنية الأساسية القارية.

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وأوضح السيسي "إن مصر كانت نموذجا مصغرا لما يحدث في إفريقيا، فقد تحركنا لتطوير وتأهيل البنية الاساسية في مصر بشكل ضخم مما أدى إلى خلق فرص عمل كبيرة لمواطنينا وتكثيف الجهود حتى تصبح الدول المصرية قادرة على الاستفادة الكاملة وتحقيق من مواردها وإمكانياتها

قيمة مضافة في مختلف المجالات ونسعى إلى تحقيقه في الدول الإفريقية.

وأضاف الرئيس السيسي"إن تجربتنا في تعاملنا مع التحديات الموجودة في مصر ويوجد مثيل لها في القارة الافريقية تؤكد أنه ليس لنا مسار غير التنمية المستدامة وتعزيز منظومة السلم والأمن".

ومضى الرئيس السيسي يقول "إذا كانت دول الساحل في إفريقيا تتحدث عن ما يمثله الإرهاب من تحدي كبير فهذا التحدي مازال قائما في مصر ولكننا واجهنا الارهاب جنبا إلى جنب وذلك بالتوزاي مع خطة طموحة لصالح التنمية المستدامة في مصر".

واضاف الرئيس السيسي إن الارهاب سواء في مصر او دول الساحل والصحراء أو أي منطقة أخرى في القارة أو خارجها تتطلب منا العمل الجماعي، مؤكدا استعداد مصر للعمل مع الاشقاء والتعاون ما أمكن بالقدرات الاقتصادية المتاحة لدينا لنقدم من التدريب ونقل الخبرات وبعض المعدات والذخائر والأسلحة المتاحة لأشقائنا في دول الساحل والصحراء لمساعدتهم.​