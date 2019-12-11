مجانا.. الصوت والضوء في الكرنك احتفالا باليوم العالمي لذوي القدرات الخاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

تقيم شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية عرضًا مجانيا للصوت والضوء بمنطقة الكرنك في تمام الساعة السادسة مساء اليوم، احتفالا باليوم العالمي لذوي القدرات الخاصة.

وبحسب بيان اليوم، تستقبل شركة الصوت والضوء، كل عام ذوي القدرات الخاصة والجمعيات الأهلية ودور الرعاية الخاصة بهم لحضور عروض الصوت والضوء مجانا والاحتفال بهم بين أحضان الحضارة المصرية القديمة.

وقال محمد عبد العزيز رئيس الصوت والضوء، إنه قد تقرر إقامة عرض مجاني للصوت والضوء باللغة العربية في معبد الكرنك للاحتفال بهذا اليوم، وجرى دعوة العديد من دور الرعاية والجمعيات الخاصة بمتحدي الاعاقه كجمعية القديس منصوربارمنت لحضور العرض.

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وأوضح عبدالعزيز، أن الاهتمام بهذه الفئة المجتمعية المهمة والتي تمثل ما يقرب من 13 مليون معاق ضرورة مجتمعية وواجب وطني.

وأضاف أن الصوت والضوء يهتم دائما بتوفير كافة السبل لراحة هذه الفئة لاستقبالهم فى مناطق الصوت والضوء، حيث تم توفير كراسي متحركة مجانية لرواد عروض الصوت والضوء من ذوي القدرات الخاصة وكبار السن، تم تكريم أبطال مصر من متحدة الإعاقه والحاصلين على ميداليات.

وتابع: كما أقيمت احتفالية باليوم العالمي للطفل المعاق والذي حضر الآلآف لمشاهدة العروض مجانا، وتقرر مؤخرا دعوتهم لمشاهدة عروض الصوت والضوء مجانا باللغة العربية والأجنبية بمناطقها الخمسة وذلك طوال العام.

يذكر أن اليوم العالمي لذوي القدرات الخاصة قد خصص من قبل الأمم المتحدة منذ عام 1992 لزيادة فهم قضايا الإعاقة والتوعية بأهمية حقوق ذوي الاحتياجات الخاص.