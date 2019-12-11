سفير بنما يشيد بوثيقة الأخوة وجهود شيخ الأزهر في نشر التسامح والسلام العالمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأربعاء، سفير بنما بالقاهرة، أليخاندرو باه بارو، بمقر المشيخة.

وقال فضيلة الإمام الأكبر، إن رسالة الأزهر الشريف قائمة على التعايش المشترك بين أتباع الأديان، مبديًا استعداد الأزهر لتوثيق التعاون الثقافي والعلمي مع بنما، من خلال توفير عدد من المنح الدراسية لطلاب بنما، وإنشاء مركز لتعليم اللغة العربية، على نفقة الأزهر.

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وأضاف أن الأزهر حريص على تدريب الأئمة من مختلف دول العالم على أحدث ما توصل إليه، فيما يتعلق بالقضايا المعاصرة وتفنيد ومقاومة الأفكار المتطرفة، ونشر قيم المحبة والسلام والوسطية في مختلف ربوع الأرض، تحقيقًا للغاية الأهم للإسلام وهي السلام.

من جانبه أعرب سفير بنما عن تقديره للأزهر الشريف ولفضيلة الإمام الأكبر، مشيدً برؤيته حول ترسيخ التسامح والسلام العالمي، وهو ما عبرت عنه وثيقة الأخوة الإنسانية، التي وقعها مع البابا فرانسيس في فبراير الماضي.

وأشار إلى حرص بلاده لتوثيق علاقاتها مع الأزهر الشريف، لكونه أعرق مؤسسة إسلامية وسطية في العالم.