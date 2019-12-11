مصر | "غير صالحة".. حبس صاحب مجزر بكرداسة يبيع دواجن فاسدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "غير صالحة".. حبس صاحب مجزر بكرداسة يبيع دواجن فاسدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، بحبس صاحب مجزر لذبح الدواجن بمنطقة كرداسة، 4 أيام على ذمة التحقيقات،وذلك لحيازته ل3 أطنان من الدواجن وأجزائها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، فيما طلبت التحريات

وأمرت النيابة بالتحفظ على ال3 أطنان من السلع الغذائية"الدواجن" الغير صالحة للاستهلاك الآدمي، لكتابة تقرير واف حول الواقعة

تمكنت الإدارة العامة لمباحث التموين بقطاع أمن الجيزة من القبض على صاحب مجزر لذبح الدواجن "بدون ترخيص" بدائرة مركز شرطة كرداسة، لحيازته 3 أطنان من السلع الغذائية "دواجن وأجزائها" من المرتجعات وغير الصالحة للإستهلاك الآدمي وإعادة تعبئتها داخل عبوات جديدة مدون عليها أسماء تجارية خاصة بكبرى المجازر، خلافًا للحقيقة، لتضليل الجهات الرقابية.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.