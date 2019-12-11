مصر | معاينة حريق شقة سكنية بوسط البلد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر معاينة حريق شقة سكنية بوسط البلد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة قصر النيل الجزئية بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق نشب داخل شقة سكنية، وارسال تقرير وافي به وخصر التلفيات والخسائر.

كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق في شقة في وسط البلد، فتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمني وتمت محاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، وتم إخماد الحريق.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة الني تولت التحقيقات.