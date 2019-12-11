أخبار مصر | محافظ القاهرة يوقف مديري الإسكان والنظافة بحلوان ويحيلهما للتحقيق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ القاهرة يوقف مديري الإسكان والنظافة بحلوان ويحيلهما للتحقيق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، بجولة ميدانية بحى حلوان، تفقد خلالها مصرف حلوان (الرشاح) وأصدر تعليماته بعمل دراسة عاجلة بالتنسيق مع وزارة الري وشركة الصرف الصحي بالقاهرة لإعمال تغطية الرشاح ( صرف مغطى )، وكلف المحافظ مسئولي وزارة الري لاستمرار أعمال التطهير اليومية للرشاح، كما وجه رئيس هيئة النظافة بنشر صناديق القمامة لتجميع المخلفات بطول الرشاح، وسرعة دخول المنطقة في حيز منظومة الجمع السكنى بالحي استجابة لطلبات الاهالى.

وتابع المحافظ أعمال التطوير الجارية بشارع الحرير والتى تتم بمعرفة اتحاد البنوك وطالب القائمين على التنفيذ بسرعة الانتهاء من تطوير الشارع وسرعة رفع المخلفات والتراكمات المنتشرة بأرض فضاء بجوار سور احد المدارس الجاري إنشائها بأول شارع الحرير، ووجه بإعادة الاستغلال الامثل لها طبقا لاحتياجات اهالى المنطقة عقب إخلائها.

وتفقد المحافظ منطقة عرب الوالدة بعين حلوان، وشدد على القائم بأعمال رئيس الحى بسرعة رفع كفاءة المنطقة بالكامل وتكثيف اعمال الانارة والرصف ورفع المخلفات اولا بأول وضبط منظومة الجمع السكنى مع الحفاظ على اعمال التشجير ومضاعفة زرع الاشجار على جانبى الطرق، كما وجه المحافظ خلال جولته الميدانية برفع كفاءة شارعى حفنى ابو جبل ورايل، مع تكثيف اعمال النظافة ومحاسبة المقصرين، بالإضافة إلى استكمال أعمال الرصف والإنارة والتشجير بمعظم شوارع حلوان الرئيسية والفرعية في حالة احتياجها طبقاَ لخطة التطوير المعتمدة.

وخلال الجولة قرر المحافظ إيقاف رئيس فرع هيئة النظافة ومدير الإسكان بالحي عن العمل وإحالتهما للتحقيق، نظرًا لسوء حالة النظافة ولتقصيرهما الشديد في أداء أعمالهما.