أخبار مصر | محافظ الجيزة يوجه بحظر وضع صناديق القمامة بجوار أكشاك الكهرباء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ الجيزة يوجه بحظر وضع صناديق القمامة بجوار أكشاك الكهرباء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، توجيهاته لهيئة النظافة والتجميل بحظر وضع أى صناديق للقمامة بجوار أكشاك الكهرباء الموجودة بالعديد من الشوارع والطرق، وذلك تجنبًا لحدوث أى حرائق أو مشكلات تؤثر على سلامة المواطنين والمارة وحفاظًا على الممتلكات الخاصة والعامة.

جاء ذلك خلال جوله تفقدية لمحافظ الجيزة بحى بولاق الدكرور وجه خلالها المحافظ جهاز السرفيس وحى بولاق الدكرور، بنقل موقف هيئة النقل العام من منطقة صفط اللبن إلى نهاية شارع جمال عبد الناصر، وذلك إستجابة لمطالب المواطنين نظرًا لقرب المنطقة من مطلع للطريق الدائرى وتسبب الموقف فى موقعه الحالى لإعاقة لحركة المواطنين والسيارات.

حيث أكد راشد أن الأعمال لن تتوقف عند نقل الموقف فقط بل سيتم دراسة إنشاء سوق حضارى بجوار الموقف فى موقعه الجديد بجانب حديقة التعمير لتكون بديلًا للباعة الجائلين ببولاق الدكرور نظرًا لحاجه المنطقة للسوق، إضافه إلى تفتيت أى كثافات مرورية يسببها الباعة بنهر الطريق.

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وقد وجه المحافظ رئيس حى بولاق ببدء أعمال الرفع المساحى للمنطقة بالكامل لدراسة إمكانية الاستفادة منها وتنفيذ مخطط للتطوير.

كما وجه راشد بنقل موقف سيارات السرفيس الكائن بجوار سلم كوبرى مشاه ناهيا إلى شارع ترعة الزمر على بعد 300 متر من موقعه الحالى وذلك لما يسببه من إعاقة شديدة للحركة المرورية وذلك إستجابة لمطالب المواطنين.

وخلال الجولة حرص المحافظ على الاستماع إلى أراء ومطالب المواطنين بشأن المجهودات التى يتم بذلها وأبرز المشكلات التى تواجههم للسعى نحو حلها على الفور.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء تامر أبو النجا رئيس مدينة الجيزة والعميد إيهاب مكاوى رئيس حى بولاق الدكرور ومحمود حسين رئيس جهاز السرفيس ورئيس جهاز التفتيش ورئيس هيئة النظافة والتجميل.