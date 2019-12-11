أخبار مصر | السفارة المصرية بالكويت تكرم المستشار العمالي بمناسبة انتهاء فترة عمله

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السفارة المصرية بالكويت تكرم المستشار العمالي بمناسبة انتهاء فترة عمله والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كرم السفير طارق القوني سفير مصر بدولة الكويت، وأعضاء البعثة الدبلوماسية، والقنصلية على رأسهم السفير هشام عسران القنصل العام، المستشار العمالي أحمد يوسف، وذلك بمناسبة انتهاء فترة انتدابه من وزارة القوي العاملة رئيسا لمكتب التمثيل العمالي.

وقدم السفير القوني وأعضاء البعثة، درع بشهادة شكر وتقدير للمستشار أحمد يوسف، بهذه المناسبة علي ما بذله من جهد وتفان خلال فترة عمله بدولة الكويت، وتحسين أوضاع العمالة المصرية ‘ والتعاون بين الشركات والمنشآت التي يعمل بها عمالة مصرية كبيرة، والمكتب العمالي لتحسين ظروف العمال، مما يكون له مردود إيجابي لحل مشاكل العمالة وتوفيره بيئة عمل مناسبة وتوفير فرص عمل.

كما أشاد السفير وأعضاء البعثة بالروح الطيبة للمستشار العمالي علي المستويين الشخصي والمهني، ما أسهم في تعزيز أوجه العلاقات المصرية الكويتية، داعين المولي عز وجل أن يوفقه في مهمته القادمة.