أخبار مصر | القوى العاملة: تسوية مستحقات 6 مصريين بالسعودية بلغت 496 ألف جنيه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القوى العاملة: تسوية مستحقات 6 مصريين بالسعودية بلغت 496 ألف جنيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، في تسوية المستحقات المالية المتأخرة لـ 6 عمال يعملون لدي شركتين بجدة، بلغت 115 ألفا و206 ريالات سعودي، أي ما يوازي 496 ألفًا و537 جنيها مصريا تقريبًا.

وقال الوزير: إن المكتب قام بتوفير 61 فرصة عمل جديدة دائمة، فضلا عن توفير 22 فرصة عمل من خلال نقل الكفالة لـ 22 عاملا.

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وكان الوزير، قد كلف مكتب التمثيل العمالي بجدة بمتابعة مشكلة العمال الست الذين يعملون بشركتين بجدة، ومتابعة صرف مستحقاتهم المالية، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولا بأول.

وأوضح المستشار العمالي بالقنصلية بجدة عثمان رمضان: أن مكتب التمثيل العمالي استطاع خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2019 من تجديد 575 عقد عمل، فضلا عن توثيق شهادات استمرارية العمل لنحو 1860 عاملا، كما قام بحل 15 شكوى بالطرق الودية، وتم تحويل 7 شكوى للجهات المعنية بعد نفاد الطرق الودية، ومازالت هناك شكوتين قيد الدراسة والبحث، وذلك من إجمالي 24 شكوى تلقاها المكتب خلال الفترة محل التقرير.

وأشار إلي أنه قام بعمل 4 زيارات ميدانية لمكاتب العمل والهيئات العمالية الأخرى والشركات لإنجاز مطالب العاملين.