أخبار مصر | "إفريقيا تاريخ بلا نزاع".. الرئيس "السيسى" يسكت البنادق في 2020

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "إفريقيا تاريخ بلا نزاع".. الرئيس "السيسى" يسكت البنادق في 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعدها مجلس السلم والأمن الإفريقي، وعلي طبق من ذهب قدمها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس مصر أمام العالم، اليوم الأربعاء، في منتدي أسوان للتنمية والسلام الأفريقي، والتي اعتمدت القمة الأفريقية خارطة طريقها، وهي بعنوان مبادرة "إسكات البنادق" وذلك لحماية القارة السمراء من الحروب والنزاعات في القارة الأفريقية بحلول عام 2020، وإعلانها قارة "إفريقيا بلا نزاع".

تاريخ مبادرة "إسكات البنادق" مع الرئيس السيسي

في فبراير عام 2018 عقب اعتماد مجلس الأمن الدولي القرار 2457، أعلن الاتحاد الأفريقي عن فض النزاعات الداخلية في أفريقيا والعمل علي الارتقاء والنمو والتنمية في القارة السمراء بحلول عام 2020، ودعم خارطة طريق الاتحاد الأفريقي لجعل القارة منطقة خالية من النزاعات.

وفي يوليو من عام 2018، أعلن ريس مجلس الوراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي عن تسلم خطابا موجهًا من الرئيس السيسي، إلي رئيس الجمهورية الموريتانية محمد ولد عبدالعزيز،خلال مشاركته بفعاليات الدورة الحادية والثلاثين لمؤتمر قمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الأفريقي، التي يحضرها مدبولي نيابة عن الرئيس، ووجه في بيان له إن مصر توالي الإصلاح المؤسسي للاتحاد الأفريقي.

أكد علي تضافر كل الجهود لدعم الإصلاح والتطوير للاتحاد الإفريقي والأجهزة التابعة له بما يعزز قدرته على إنجاز أهداف دول القارة السمراء وفي مقدمتها أجندة 2063 وتحقيق هدف إسكات البنادق بحلول 2020.

Advertisements

وبحلول يوم 10 فبراير 2019، تسلّمت مصر رئاسة الإتحاد الإفريقي في افتتاح جلسة القمة في أديس أبابا، وأكد الرئيس السيسى علي أنّ "الطريق أمامنا لا يزال طويلا" في سبيل تحقيق هدف الاتحاد الأفريقي "بإسكات البنادق في كافة أرجاء القارة بحلول عام 2020".

وجدد الرئيس السيسي في 14 مايو 2019، في خطابة أمام الاتحاد تولي مصر أهمية قصوي نحو دعم الاستقرار والسلام و"إسكات البنادق" في السودان في ضوء العلاقات التي تربط بين البلدين، مؤكدًا على أهمية "إسكات البنادق" وبحث سبل تقديم المعونة والمؤازرة للسودان، لمساعدته على إنهاء المرحلة الانتقالية بنجاح والوفاء بطموحات آمال الشعب السوداني.

واستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي في 3 يوليو 2019، رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة ماريا فيرناندا اسبينوزا، لبحث سبل تعزيز وتعميق الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لتحقيق خطوات ملموسة ل تحقيق أجندة أفريقيا 2063، ومبادرة الاتحاد الأفريقي لإسكات البنادق 2020، واستكمال تعزيز بنية السلم والأمن الأفريقية للارتقاء بقدرات وآليات القارة للحفاظ على أمنها واستقرارها.

منتدي أسوان شاهد على سلام إفريقيا

واستكمالا للاهتمام البارز لمصر لدعم السلام في القارة الإفريقية وإعلانها إفريقيا السلام، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى في منتدى أسوان اليوم الأربعاء الدعم الكامل لمبادرة "إسكات البنادق " وإعلان إفريقيا دول بلا نزاعات بحلول عام 2020.

وقال، باسم صالح عبد الفضيل، أحد المشاركين من مكتب الشباب الإفريقى والمسؤلين عن تنظيم المنتدي، في تصريح خاص لـ«الخليج 365»، إن مبادرة إسكات البنادق التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسى في مؤتمر اليوم داعم رئيسي وأساسي لمواجهة الحروب والنزاعات الداخلية بقارة إفريقيا، وكما أعلنها الرئيس أن الشعوب لابد وأن تنعم بالأمن والاستقرار والرفاهية ومن حقوق أي إنسان واى شعب أن ينعم بتلك الرفاهية والأمن داخل دولته وبناء قُدرات مؤسسات الدولة لتتطلع بمهامها في حماية أوطانها ترسيخًا للاستقرار والسلام.