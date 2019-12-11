أخبار مصر | السيسي: نحتاج "لرد حاسم وجماعي ضد الدول الداعمة للإرهاب"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السيسي: نحتاج "لرد حاسم وجماعي ضد الدول الداعمة للإرهاب" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح اليوم الأربعاء فخامة رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي، إن المنطقة تحتاج "لرد حاسم وجماعي لكبح ونبذ الدول الداعمة للإرهاب".

جاء ذلك خلال كلمته في منتدى إفريقيا للسلام والتنمية الذي تستضيفه أسوان جنوب مصر.

وأضاف السيسي أن "الجماعات الإرهابية لم ولن يكون لها القدرة أن تقاتل بهذا الشكل مهما حصل، إلا إذا كان يُقدَّم لها دعم ضخم مادي وعسكري".

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وشدد على أن "مصر تقاتل بالنيابة عن العالم على حدودنا الغربية مع ليبيا"، مضيفاً: "نحن أول من تضرر من الموقف في ليبيا.. ونتحرك من أجل سرعة (حل) هذه الأزمة التي تؤثر على أمننا واستقرارنا جميعاً".

وشدد الرئيس المصري على أنه سيكون هناك "حل شامل في ليبيا خلال أشهر".