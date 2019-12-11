شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مخبز بتهمة بيع 80 طن دقيق في السوق السوداء بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار ألقى ضباط مباحث التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية القبض على صاحب مخبز بلدي بمنطقة سيدي جابر، لببيعه 79 طن دقيق بلدي في السوق السوداء والاستيلاء على ثمنها ويقدر بـ 433 ألف جنيه. Advertisements وردت معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث التموين والتجارة الداخلية، تفيد بتلاعب صاحب مخبز بلدي بمنطقة سيدي جابر في كميات الدقيق البلدي المنصرفة للمخبز وبيعها في السوق السوداء. وبمداهمة المخبز، ألقي القبض على المتهم وتبين تصرفه في كمية تقدر بـ 79 طنا و550 كيلو جرام دقيق بلدي دون إنتاج فعلي للخبز، محققا أرباحا غير مشروعة بقيمة 433 ألفا و547 جنيها. تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة سيدي جابر، وجارٍ العرض على النيابة العامة للتحقيق.

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