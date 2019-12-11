شكرا لقرائتكم خبر عن زيارة مفاجئة من محافظ الشرقية لمدرسة بالزقازيق وإحالة اثنين من العاملين للتحقيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فاجأ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية العاملين بمدرسة الشهيد أحمد فؤاد بكر الثانوية الصناعية بالزقازيق بزيارة صباح الأربعاء لمتابعة سير إنتظام اليوم الدراسي والتأكد من تواجد هيئة التدريس والعاملين بمقر عملهم والالتزام بمواعيد العمل المحددة رافقه اللواء السعيد عبدالمعطي مستشار المحافظ للمشروعات.

زيارة مفاجئة لمحافظ الشرقية لمدرسة ثانوية صناعية بالزقازيق

تفقد المحافظ الفصول المدرسية والمعمل، مشدداً على ضرورة استفادة الطلاب من الحصص المدرسية المقدمة لهم لتقديم خريج بمواصفات تتلاءم مع احتياجات سوق العمل.

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أكد محافظ الشرقية أن التعليم الفني يمثل أحد الأدوات الرئيسية لتحقيق برامج التنمية الشاملة ويعتبر قاطرة التنمية ودعامة هامة من دعامات منظومة التعليم ويسعى بنوعياته المختلفة لتحقيق قوى عاملة لخدمة خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة لتصب مباشرة في سوق العمل.

زيارة مفاجئة لمحافظ الشرقية لمدرسة ثانوية صناعية بالزقازيق

وبالإطلاع على سجل الحضور والانصراف تبين عدم تواجد 10 من العاملين بالمدرسة الأمر الذي يخل بالعملية التعليمية، وكذلك عدم قيام مسؤول سجل الحضور بالتسديد أمامهم بالغياب، ليقرر المحافظ إحالة الواقعة للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المقصرين في أداء عملهم.

ووجه محافظ الشرقية وكيل أول وزارة التربية والتعليم بتفعيل دور لجان المتابعة على المدارس لضبط نسب حضور التلاميذ والمعلمين والتأكد من انتظام سير العملية التعليمية لتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب للمساهمة في بناء مستقبل الوطن.