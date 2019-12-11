شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل اجتماع «استرداد أراضي الدولة» مع المحافظين الجدد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، الأربعاء، اجتماعها الأول مع السادة المحافظين لمتابعة ملف تقنين الأراضي ومعدلات الإنجاز.

الاجتماع الذي حضره 6 محافظين ناقش أساليب العمل ي -لجان التقنين بالمحافظات وضرورة متابعة المحافظين بشكل مباشر لهذا الملف ومنحه أولوية بهدف تقنين الأوضاع القانونية للمواطنين وإنهاء ظاهرة وضع اليد وكافة الأوضاع غير القانونية على أراضي الدولة وفى الوقت نفسه تحصيل حقوق الدولة.

ناقش الاجتماع ناقش أيضا دور المحافظين في التنسيق بين كافة الجهات المعنية بملف الأراضي في نطاق محافظاتهم وإنهاء أي معوقات تظهر خلال العمل مع ضرورة التأكيد على عدم صدور عقود تقنين دون وجود إحداثيات واضحة واستيفاء كافة الشروط القانونية.

وخلال الاجتماع عرض السادة محافظو الجيزة والقليوبية وأسيوط والدقهلية والفيوم والمنوفية خطط واسلوب عمل لجان التقنين بمحافظاتهم وعدد من المعوقات التي تعطل اصدار العقود وطرحوا بعض الحلول التي يمكن أن تسهم في زيادة معدلات الإنجاز

المهندس شريف اسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية ورئيس اللجنة أكد على ضرورة وضع أولويات للعمل في ملف التقنين والإسراع بالانتهاء من كافة الطلبات التي ثبت استيفائها شروط التقنين مشيرا إلى أن هذا سوف يحقق نقلة كبيرة في عدد العقود، مع التأكيد أيضا على عدم المبالغة في التسعير وان يرتبط تسعير الأراضى المطلوب تقنينها بالسعر السائد بالمنطقة، كما طالب المحافظين بمراجعة كل الشكاوى التي تتعلق بتفاوت عمليات التسعير وعدم السماح بالتفاوت الكبير في الأسعار في نفس المنطقة ومحاسبة كل من يثبت تلاعبه في هذا الأمر أو يقصر في أداء عمله مما يعطل اجراءات التقنين.

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وأكد المهندس شريف اسماعيل أن اللجنة تقدم كل سبل الدعم للمحافظات ومستعدة للتعامل مع أي مشكلة تظهر خلال العمل أو يرفعها اليها المحافظ وهناك تنسيق كامل مع مجلس الوزراء وكافة الجهات في ملف تقنين أراضى الدولة بهدف تكثيف العمل خلال الفترة القادمة وتوفير كل الإمكانيات المطلوبة للجان التقنين بالمحافظات للإسراع بإنهاء هذا الملف.

وقال إسماعيل إن اجتماعات اللجنة مع المحافظين سوف تتواصل خلال الفترة القادة مع قيام وزارة التنمية المحلية بتقديم تقرير أسبوعى عن حجم الإنجاز في لجان التقنين بكل محافظة ومعدلات الأداء لتقييم العمل في تلك اللجان، كما ستقوم التنمية المحلية بمد المحافظات بكتاب دورى شامل يتضمن كل القرارات والتوصيات التي صدرت خلال الفترة الماضية لتوحيد طرق العمل في المحافظات

اللواء مجدى عبدالغفار مستشار رئيس الجمهورية للأمن ومكافحة الإرهاب أكد على سرعة التعامل مع الحالات غير الجادة سواء من تقدموا بطلبات تقنين ولم يستكملوا الإجراءات أو من رفضوا سداد رسوم الفحص والمعاينة، إما بقيامهم باستكمال الإجراءات المطلوبة أو ضمهم إلى موجات الإزالة، مشيرا إلى أن موجات الإزالة التي تنفذها قوات إنفاذ القانون تحت إشراف اللجنة تؤكد جدية الدولة في استرداد حقوقها وعدم السماح بأي حالات مماطلة أو بقاء أوضاع غير قانونية، مؤكدا أن الإزالات تتم وفق ضوابط حاسمة وتطبق على جميع المخالفين دون استثناء من أجل تطبيق دولة القانون واسترداد حق الشعب

وقال عبدالغفار إن الأمانة الفنية للجنة سترصد بالتنسيق مع التنمية المحلية كافة مشاكل التقنين بالمحافظات لوضع حلول لها وإرسالها في كتب دورية عامة تصل إلى كل المختصين بملف التقنين بالمحافظات.

اللواء عبدالله عبدالغنى رئيس الأمانة الفنية للجنة قال إن «ما رصدته الأمانة الفنية من خلال تقارير المتابعة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية أكد وجود عدد من الصور للطلبات غير الجادة، منها الطلبات الوهمية، أو من تقدموا بطلبات تقنين لأراضي لا يجوز تقنينها، أو مواطنون اعتقدوا أن الدولة غير جادة في تقنين الأوضاع»، مشيرًا إلى أن «توجيهات رئيس اللجنة هي التعامل الحاسم مع كل الحالات التي يثبت عدم جديتها وضمها لموجات الإزالة فورا، وفى الوقت نفسه قدمت اللجنة بالتنسيق مع مجلس الوزراء تسهيلات عديدة لتشجيع المواطنين على تقنين أوضاعهم، ومنح المحافظين الصلاحية في حالات الضرورة، التي يقدرونها بالسماح لغير القادرين على سداد قيمة التقنين بتخفيض المقدم إلى 15 بالمائة بدلا من 25 % وتقسيط باقى المبلغ على سبع سنوات بدلا من ثلاث».

وتابع: «منها أيضًا إعفاء كل من يسدد قيمة التقنين نقدا مرة واحدة بالإعفاء من 10 %، مشيرًا إلى أن أحد وسائل التيسير على المواطنين أن التصرف في أراضي الدولة بموجب احكام القانون لا يقتصر على التقنين بالتمليك فقط وانما يشمل أيضا الإيجار، الذي ينتهى بالتملك أو الترخيص بحق انتفاع ينتقل إلى الورثة الشرعيين»، مشيرًا إلى أن «اللجنة العليا استطاعت خلال الشهور الماضية من إنهاء أكثر من 23 مشكلة كانت تواجه لجان التقنين وبعد حلها حدثت طفرة في إصدار العقود»، لافتًا إلى «تكليف المهندس شريف إسماعيل للأمانة الفنية بمواصلة المتابعة بشكل يومي مع المحافظات لإنهاء أي مشكلة طارئة بشكل سريع حرصا على سرعة اجراءات التقنين».